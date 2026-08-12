Воїни ДШВ в ході наступальної операції на олександрівському напрямку звільнили 26 сіл – Зеленський

У період з січня по серпень 2026 року військовослужбовці ДШВ та інших залучених підрозділів провели ефективну наступальну операцію на олександрівському напрямку.

"Завдяки активним діям наших військ вдалося суттєво вдарити по окупаційному контингенту. Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще більш ніж 6600 осіб пораненими. Було й поповнення обмінного фонду для України", – підбив підсумок операції президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що за час операції вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів. Двадцять шість сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей повернуті під контроль України.

"Ця наша наступальна операція виконана чітко – саме так, як і було визначено", – резюмував президент.

Загалом, у ході ведення наступальної операції відновлено контроль над 12 населеними пунктами Дніпропетровської області, 10 – Донецької області, та 4 – Запорізької області, а також проведено пошук і знищення противника, який інфільтрувався в тилову смугу, на площі понад 300 кв. км, повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Військовими частинами та підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України взято під контроль населені пункти: Толстой, Новохатське, Грушівське, Зірка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Цегельне, Привілля, Злагода, Красногірське, Привільне, Новогригорівка, Степове, Калинівське, Березове, Новомиколаївка, Воскресенка, Олександроград, Ялта. Військовими частинами та підрозділами Штурмових військ ЗС України взято під контроль населені пункти: Рибне, Маліївка, Січневе, Тернове, Новогеоргіївка, Запорізьке", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В ДШВ наголосили, що успіх операції став можливим завдяки ретельному плануванню на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, ефективній роботі штабів, усіх видів розвідки, безперервному збору та аналізу інформації про противника, якісній підготовці особового складу, вмілій організації вогневого ураження, логістичного забезпечення та чіткій взаємодії між усіма складовими угруповання.

"Кожен етап операції був спланований до найменших деталей. Злагоджена робота штабів, розвідки, підрозділів об’єднаної вогневої підтримки та штурмових груп дозволила зберегти ініціативу, нав’язати противнику власний темп бою й успішно виконати поставлені бойові завдання", – зазначив командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.

Основу ударного угруповання складають військові частини Десантно-штурмових військ, які спільно з підрозділами штурмових військ та іншими складовими Сил оборони України успішно прорвали оборону противника, зламали його опір та виконали поставлені бойові завдання.

"Наразі українські воїни продовжують нарощувати успіх наступальної операції та методично знищувати бойовий потенціал російських окупаційних військ", – наголосили в ДШВ.