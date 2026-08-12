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Україна потребує підземних сховищ в умовах ударів, що наростають, по паливній інфраструктурі – директор А-95

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Україна потребує підземних сховищ в умовах ударів, що наростають, по паливній інфраструктурі – директор А-95
Фото: pexels

Україна на тлі зменшення каналів постачання пального та постійного нарощування ударів РФ по паливній інфраструктурі потребує будівництва децентралізованих невеликих підземних сховищ нафтопродуктів, вважає директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Вихід один – зберігання у підземних сховищах. Начебто таку роботу вже веде і держава, і приватні гравці. Водночас будівництво такої інфраструктури щонайменше вдвічі дорожче за наземні резервуари", – написав він у Facebook у середу.

Тим часом, за словами експерта, наразі немає державної підтримки хоча б на рівні лібералізації та пришвидшення погодження проєктної документації, не кажучи вже про пільгове кредитування та інші стимули.

За словами Куюна, під час створення підземних сховищ не варто ставити метою будівництво саме великих об’єктів, оскільки вони є більш уразливими для комплексних ракетних ударів.

"А от якщо кожен імпортер побудує свої невеликі сховища на 3-4-5-10 тис. куб. м, це вже буде набагато більш стійка конструкція. Але у будь-якому разі треба розуміти, що швидко це не буде, півтора-два роки, якщо почати сьогодні", – вважає він.

На думку експерта, необхідно комунікувати необхідність створення запасів палива у громадян, муніципальних установ та державних організацій, а також приватних компаній. "Розпорошений запас серед споживачів дасть змогу запобігти ажіотажу та надмірному миттєвому навантаженню на систему постачання у разі кризової ситуації", – зазначив директор А-95.

За його інформацією, РФ завдала нових атак по мосту в Маяках (траса з Рені на "велику землю") і удару реактивним "шахедом" по цистерні з олією на тій самій трасі.

"Думаю, під час планування стратегії нафтопродуктозабезпечення на найближчі місяці про Південь краще забувати (…). Це означає, що все навантаження впаде на сухопутний кордон, який максимально перевантажений. Це все говорить про те, що система стає менш диверсифікованою з відповідними ризиками", – написав Куюн.

Як він пояснив, ворог поступово відрізає Україні південний маршрут постачання пального, що є потрійним ударом у вигляді зменшення каналів постачання, скорочення споживання від переорієнтації "морського" експорту на "колеса", а також збільшення навантаження та зменшення пропускної здатності кордону для імпорту пального.

Разом з тим РФ вже атакує в Україні не лише нафтобази, а й АЗС з бензовозами.

Як повідомлялося, Нафтогазова асоціація України (НАУ) ініціює перед урядом надання паливній галузі доступу до кредитів під 10%, що можливо зробити завдяки розширенню дії постанови Кабміну №594 на всі види бізнесу, з метою створення підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів в рамках реконструкції наявних нафтобаз.

Про це, зокрема, повідомив президент НАУ Ярослав Старовойтенко на онлайн-зустрічі із бізнесом, організованій парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики на початку цього тижня.

#атаки_рф #сховища #азс
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