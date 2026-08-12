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Завершено слідство у справі заволодіння 18 га землі ринку "Столичний" – НАБУ

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Завершено слідство у справі заволодіння 18 га землі ринку "Столичний" – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн, інформує НАБУ.

"Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між колишнім народним депутатом від Партії регіонів та столичною забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб", – зазначається в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними Бюро, на виконання злочинного плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.

Надалі, як уточнюють в НАБУ, вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього, йдеться в повідомленні, керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь дев’яти наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність дев’ять земельних ділянок площею 18 га.

Згодом ці земельні ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

"У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок", – наголошуються в повідомленні.

#столичний #ринок #набу_сап
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