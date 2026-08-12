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До бази Національної поліції України "Воєнний злочин" внесено вже майже мільйон осіб

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До бази Національної поліції України "Воєнний злочин" внесено вже майже мільйон осіб
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Інформаційна підсистема "Воєнний злочин" містить майже 950 тисяч досьє на осіб, діяльність яких перевіряється на причетність до міжнародних злочинів та злочинів проти основ національної безпеки України, повідомила пресслужба Національної поліції у Телеграмі у середу.

Ці дані були озвучені на техніко-стратегічному семінарі у Мадриді, який організувала Національна поліція Іспанії в межах проєкту EMPACT за участю фахівців з Іспанії, України, Колумбії та США, а також Європолу й АМЕРІПОЛ. Він присвячений розвитку сучасних технологій та ризикам їх використання організованою злочинністю.

Як повідомила пресслужба, Національну поліцію України представляли заступник начальника Головного слідчого управління Віктор Луговий, заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Олег Дробот та представник Департаменту стратегічних розслідувань.

Учасники обговорили практичне застосування БпЛА в роботі української поліції, застосування 3D-сканування для фіксації місць подій та роботу з мобільними комплексами ANDE 6C для швидкого ДНК-аналізу.

"Ще один масштабний технологічний ресурс – створена Національною поліцією інформаційна підсистема "Воєнний злочин". Вона містить майже 950 тисяч досьє на осіб, діяльність яких перевіряється на причетність до міжнародних злочинів та злочинів проти основ національної безпеки України", – йдеться у повідомленні Нацполу.

"Український досвід показує, що технології, які стрімко розвиваються під час війни, швидко виходять за межі поля бою та можуть адаптуватися злочинним середовищем. Тому поряд із розвитком власних технологічних можливостей поліція вже враховує нові ризики їх злочинного використання та обмінюється цим досвідом із міжнародними партнерами", – резюмували у пресслужбі Національної поліції.

#нацполіція #воєнний_злочин
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