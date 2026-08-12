СБУ: по 15 років тюрми отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині та Харківщині

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє зрадників, які перейшли на бік ворога та воювали проти України на східному фронті, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу СБУ зазначає, що Сили оборони взяли цих чоловіків у полон під час боїв на Покровському та Харківському напрямках.

"Так, одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Донецька, який ще у 2014 році приєднався до створеної рашистами "народної міліції днр", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, після початку повномасштабної війни його призначили на посаду стрільця 5-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 110-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

"У лавах ворожого угруповання зрадник брав участь у бойових діях поблизу Вугледара. Згодом його перекинули на Покровський напрямок атакувати позиції ЗСУ в районі селища Затишок, де у вересні 2025 року його взяли в полон українські захисники", – інформують у відомстві.

Також, за інформацією української спецслужби, тюремний строк отримав уродженець Макіївки, який уклав контракт з міноборони РФ на проходження служби у 9-му мотострілецькому полку 18-ї мотострілецької дивізії армії країни-агресора на посаді стрільця.

Спочатку він будував фортифікаційні споруди в районі тимчасово окупованого Біловодська Луганської області, а в січні 2026 року його направили штурмувати позиції українських військових неподалік селища Зелене на Харківщині.

"Однак провоював він там недовго і невдовзі був затриманий Силами оборони", – зазначається в повідомленні.

Ще один зрадник, як зауважують в СБУ, восени 2025 року "мобілізувався" до складу 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії Центрального військового округу РФ.

В СБУ уточнюють, що після підготовки на полігоні чоловіка відправили штурмувати позиції оборонців Донеччини на Краматорському напрямку, а менше ніж через місяць українські захисники взяли зловмисника у полон біля селища Зарічне.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожих поплічників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.