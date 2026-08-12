"Боротьба впливів" між Будановим та Іващенком – це медійні інсинуації, запевняють джерела у ГУР

Між нинішнім і попереднім начальниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Олегом Іващенком та Кирилом Будановим відбувається постійний діалог у робочому режимі, інформація про "боротьбу впливів" – медійні інсинуації, запевняють джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у воєнній розвідці.

"Начебто "боротьба впливів" між нинішнім і попереднім начальниками ГУР – це медійні інсинуації та чергова конспірологія, на всіх ключових посадах у структурі насправді залишаються ті самі офіцери, які вже роками ведуть боротьбу з росією та захищають Україну", – сказав співрозмовник.

Джерело зазначило, що Іващенко і Буданов – генерали, які фактично все життя прослужили в ГУР, і обоє "цінують традиції та цінності, які склалися у розвідці".

"Зрозуміло, що певні зміни є, і це нормально, кожен командир має право на своє бачення стратегії розвитку структури, за результати роботи якої він особисто відповідає. Але обоє продовжують діалог, спілкуються на нарадах і зустрічах, все в робочому режимі, конкретно, по військовому. Хто і для чого зробив цей "вкид" зараз – окреме питання", – заявив співрозмовник агентства.

Раніше в медіа з’явилася інформація, що нинішній керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко намагається послабити вплив свого попередника Кирила Буданова на ГУР та вже зняв із посад багатьох його людей. За даними УП, Іващенко "всіляко намагається витісняти" вплив на ГУР з боку колишнього керівника воєнної розвідки Буданова.