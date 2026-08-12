На Волині при заходах оповіщення напали на військовослужбовців – один із них отримав важке ножове поранення

Оперативне командування "Захід" повідомило про інцидент в Нововолинську (Волинська обл.), де під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців – один із них отримав ножове поранення черевної порожнини, його стан наразі важкий; обидва військовослужбовці мають досвід участі у бойових діях.

"12 серпня у Нововолинську Волинської області під час проведення заходів оповіщення військовослужбовцями Володимирського РТЦК та СП спільно з представниками Національної поліції стався напад на військовослужбовців", – йдеться у повідомленні ОК "Захід" у Фейсбуці у середу.

Повідомляється, що унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Наразі його стан оцінюється як важкий. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки, після надання медичної допомоги його стан задовільний.

"Важливо зазначити: військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров’я", – наголосили в ОК "Захід".

Повідомляється, що нападника затримано працівниками поліції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Проводяться слідчі дії.

"Ми відкриті до повної співпраці з правоохоронними органами та зацікавлені у всебічному й об’єктивному встановленні всіх обставин цієї події. Також будемо вдячні представнику уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області за сприяння та підтримку у з’ясуванні всіх причин і обставин ситуації", – додали в ОК "Захід".

"Суворо засуджуємо будь-які прояви насильства до ветеранів російсько-української війни, які попри все продовжують виконувати свій обов’язок перед українським народом. Сподіваємось на найсуворіше покарання нападника та категоричний осуд з боку суспільства таких протиправних дій", – наголосили в ОК "Захід".