Сили оборони в липні знищили найбільше окупантів за півтора роки та найбільше ворожої автотехніки з 2022р

Втрати російських окупантів протягом липня поточного року виявилися найбільшими за останні півтора роки, а втрати ворожої автотехніки минулого місяця виявилися максимальними з початку російсько-української війни, повідомляє Міністерство оборони України.

"За даними Генерального штабу ЗСУ, минулого місяця було знищено або важко поранено 42 860 російських вояків. Це найвищий показник із січня 2025 року. Також українські військові знищили та підбили 13 998 одиниць автомобільної техніки – найбільше за весь час війни", – повідомляється на сайті українського оборонного відомства в середу.

Крім того, протягом минулого місяця українські військові уразили 68 одиниць систем протиповітряної оборони держави-агресора, а також 162 танки, зокрема 28 одиниць лише 22 липня. У липні українські захисники знищили та підбили 204 бойових броньованих машин та 2016 артсистем РФ.

Найбільшу кількість артилерії РФ Силами оборони було знищено та виведено з ладу позаминулого місяця, у червні.