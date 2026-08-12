Міносвіти оновило підходи до запобігання та реагування на булінг і насильство в закладах освіти

Міністерство освіти і науки України затвердило оновлений порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та порядок застосування заходів виховного впливу.

"Оновлення документів пов’язано зі змінами у законодавстві у сфері захисту прав дитини. Зокрема, підходи до визначення булінгу узгоджено із законом "Про охорону дитинства" та загальнодержавною системою реагування на випадки насильства і жорстокого поводження з дітьми", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, згідно з оновленими порядками, запроваджено єдину комісію для розгляду випадків насильства та булінгу – відтепер замість двох окремих механізмів реагування в закладах освіти діятиме єдиний підхід: одна комісія розглядатиме всі випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми, зокрема повідомлення про булінг.

Також зафіксовано перелік ознак, які можуть свідчити про насильство. Серед них економічний тиск (зокрема позбавлення майна чи перешкоджання доступу до освітніх послуг), психологічне насильство (образи, погрози, приниження, переслідування, залякування), небажана вербальна, невербальна або фізична поведінка сексуального характеру (жести, жарти, прізвиська, поширення матеріалів інтимного змісту) та будь-які небажані фізичні дії: від штовхання до завдання ударів.

Крім того, визначено чіткі терміни реагування на повідомлення про насильство. Так, керівник закладу освіти має розглянути повідомлення протягом однієї доби з дня його реєстрації, а якщо виявлено ознаки насильства, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох годин, повідомити про це Національну поліцію та службу у справах дітей.

"Факт булінгу встановлює лише суд, а не комісія. Натомість комісія оцінює обставини випадку, визначає потреби дитини, організовує необхідну підтримку та ухвалює рішення, керуючись принципом найкращих інтересів дитини", – наголосили у відомстві.

Серед іншого, документом розширено коло осіб, на яких поширюється дія порядку; запроваджено обов’язковий моніторинг виконання рішень комісії; посилено права дитини під час розгляду випадків насильства; уточнено критерій систематичності насильства.

"Кожен заклад освіти має створити власну систему запобігання насильству. Заклади освіти мають затвердити внутрішнє положення про запобігання та протидію насильству, визначити відповідальну особу за приймання й реєстрацію повідомлень, забезпечити різні канали звернення та вести облік усіх повідомлень. Найближчим часом МОН запропонує методичні рекомендації, які допоможуть впровадити ці зміни на практиці", – зазначили в Міносвіти.

Ознайомитися з повним текстом наказу можна за посиланням: https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/doc_card?OpenDocument&ID=5778EF3625CCB056C2258E49003F92FE

У міністерстві очікують, що зміни допоможуть вчасно виявляти випадки насильства, швидше реагувати на них і забезпечувати дітям, які постраждали, підтримку.