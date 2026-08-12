На Львівщині ДБР затримало майора, який віз трьох військовозобов'язаних до кордону зі Словаччиною

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Державною прикордонною службою, Нацполіцією за сприяння керівництва Національної гвардії затримали майора Нацгвардії, який віз трьох військовозобов’язаних до кордону зі Словаччиною для незаконного виїзду з України, повідомляє ДБР.

"За даними слідства, офіцер забрав чоловіків у Запоріжжі та автомобілем повіз на Закарпаття. Звідти вони мали пішки через ліс дістатися до кордону та перетнути його поза пунктами пропуску", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

В ДБР уточнюють, що дорогою офіцер інструктував пасажирів, як поводитися під час можливих перевірок. "Зокрема, радив говорити правоохоронцям, що вони їдуть до Ужгорода на відпочинок", – зазначається в повідомленні.

За інформацією Бюро, на одному з блокпостів на Львівщині офіцер показав службове посвідчення та заявив, що перевозить своїх друзів.

"Під час перевірки з’ясувалося, що один із пасажирів у розшуку за самовільне залишення військової частини. Після цього чоловіки розповіли правоохоронцям про справжню мету поїздки", – уточнюють в ДБР.

За оперативними даними, за організацію незаконного перетину кордону троє чоловіків мали заплатити $6 тис.

Майора затримали та повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Працівники ДБР встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють майора на причетність до інших подібних фактів.

Окремо розслідуються обставини військового злочину, у зв’язку з яким один із пасажирів перебував у розшуку.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.