Окупанти зруйнували приватний будинок в Запорізькому районі, є загиблий – обладміністрація

Одна людина загинула, одна отримала поранення внаслідок атаки російськими окупантами території Запорізького району в середу вранці, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вранці російські військові завдали удару по приватному домоволодінню. Житловий будинок зруйновано, виникла пожежа в господарській споруді. Ударною хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Загинув 76-річний чоловік. 74-річна жінка дістала поранення", – написав Федоров в Телеграм.

При цьому він не уточнив, у якому населеному пункті сталася трагедія.

Як повідомлялося, троє людей, один із них поліцейський, зазнали поранень у Балабиному та Кушугумі Запорізького району у вівторок через атаку безпілотників. В самому Запоріжжі ворог поцілив по торговельному центру в одному із спальних районів міста, виникла пожежа, минулося без постраждалих.