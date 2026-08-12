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Окупанти зруйнували приватний будинок в Запорізькому районі, є загиблий – обладміністрація

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Окупанти зруйнували приватний будинок в Запорізькому районі, є загиблий – обладміністрація
Фото: https://www.zoda.gov.ua

Одна людина загинула, одна отримала поранення внаслідок атаки російськими окупантами території Запорізького району в середу вранці, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вранці російські військові завдали удару по приватному домоволодінню. Житловий будинок зруйновано, виникла пожежа в господарській споруді. Ударною хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Загинув 76-річний чоловік. 74-річна жінка дістала поранення", – написав Федоров в Телеграм.

При цьому він не уточнив, у якому населеному пункті сталася трагедія.

Як повідомлялося, троє людей, один із них поліцейський, зазнали поранень у Балабиному та Кушугумі Запорізького району у вівторок через атаку безпілотників. В самому Запоріжжі ворог поцілив по торговельному центру в одному із спальних районів міста, виникла пожежа, минулося без постраждалих.

#запоріжжя #атаки_рф
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