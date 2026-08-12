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Внаслідок атаки російських безпілотників знищено "Епіцентр" у Запоріжжі

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Внаслідок атаки російських безпілотників знищено "Епіцентр" у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 12 серпня внаслідок атаки російських безпілотників у Запоріжжі знищено  торговельний центр "Епіцентр", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

"Величезний комплекс площею майже 20 тис. кв. м вигорів повністю. Усі люди живі, ніхто не постраждав. Спочатку це був гіпермаркет "Нова лінія", який компанія придбала у 2013 році, а в 2021-му ми подарували йому друге життя, провівши масштабну реновацію", – уточнила керівник департаменту зі зв’язків з громадськістю компанії Юлія Чудновець.

Як повідомлялось, у 2025 році "Епіцентр" вперше втратив логістичні площі з початку війни: тоді було знищено склад площею 18 тис. кв. м, де зберігався товар майже на 3 млрд грн. Також з початку війни російські атаки знищили 417 тис. кв. м торговельних площ, ще приблизно 500 тис. кв. м зазнали пошкоджень.

#запоріжжя #атаки_рф #епіцентр
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