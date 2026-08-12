Нацполіція провела понад 400 обшуків і припинила роботу 94 шахрайських call-центрів

Упродовж тижня поліцейські спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів, оператори яких видавали себе за банкірів, брокерів та правоохоронців і отримували доступ до банківських рахунків людей.

"Загалом проведено 411 обшуків та припинено діяльність 94 шахрайських call-центрів. У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. 26 фігурантам уже повідомлено про підозру", – інформує Нацполіція в повідомленні на сайті в середу.

За даними поліції, під час слідчих дій вилучено понад 3 тис. одиниць комп’ютерної техніки, 90 банківських карток, засоби доступу до 20 криптогаманців та 22 автомобілі.

"Також вилучено близько $2 млн, 64 тисяч євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби", – йдеться в повідомленні.

В поліції наголошують, що за зовні звичайними офісами поліцейські виявили розгалужену інфраструктуру, створену для системного ошукування людей.

"Схеми відрізнялися, однак усі були спрямовані на те, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків", – уточнюється в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, в одних випадках оператори телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку. В інших – представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Частині потерпілих обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв.

"Людей переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження, а також встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів та комп’ютерів", – зазначають в поліції.

Крім того, окремі call-центри спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестуванням.

Ще один виявлений поліцією напрям діяльності шахраїв – продаж біологічно активних добавок без призначення лікаря.

"Самі ліки за своїм хімічним складом не мали лікувальних властивостей. Оператори пропонували їх людям як засоби для лікування різних захворювань, хоча продукцію реалізовували без призначень та рекомендацій лікарів", – уточнюється в повідомленні.

Частина call-центрів, за інформацією Нацполіції, була орієнтована на громадян інших держав. Зокрема, в одному з проваджень українські поліцейські спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян Європейського Союзу.

Дії фігурантів кваліфікуються залежно від їхньої ролі та обставин вчинення злочинів, зокрема за ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкриміновані злочини – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські аналізують вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють потерпілих і повний розмір завданих збитків, організаторів схем, інших учасників мереж та осіб, які забезпечували виведення і легалізацію коштів.