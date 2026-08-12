Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Підозра за катування українських цивільних висунута двом співробітникам Курського СІЗО

1 хв читати
Додати як джерело
Підозра за катування українських цивільних висунута двом співробітникам Курського СІЗО

Двом співробітникам слідчого ізолятора №1 Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Курській області повідомлено про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора України в середу.

"Вони систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до українських цивільних, яких унаслідок збройної агресії РФ проти України було незаконно позбавлено волі та утримувано на території держави-агресора. Наразі задокументовано факти жорстокого поводження щонайменше з п’ятьма потерпілими. Підозрювані застосовували до них електричний струм, били руками, ногами та пластиковою палицею по різних частинах тіла", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що насильство з боку підозрюваних до українців мало систематичний характер і вчинялося всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права.

"Дії співробітників російської пенітенціарної установи кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, зокрема вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

#катування #росія #підозра
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до…

Читати
Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Балістичний удар Росії по промисловому майданчику Запоріжжя в ніч на 11 серпня забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника пора…

Читати
У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальц…

Читати