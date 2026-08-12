Підозра за катування українських цивільних висунута двом співробітникам Курського СІЗО

Двом співробітникам слідчого ізолятора №1 Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Курській області повідомлено про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора України в середу.

"Вони систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до українських цивільних, яких унаслідок збройної агресії РФ проти України було незаконно позбавлено волі та утримувано на території держави-агресора. Наразі задокументовано факти жорстокого поводження щонайменше з п’ятьма потерпілими. Підозрювані застосовували до них електричний струм, били руками, ногами та пластиковою палицею по різних частинах тіла", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що насильство з боку підозрюваних до українців мало систематичний характер і вчинялося всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права.

"Дії співробітників російської пенітенціарної установи кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, зокрема вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.