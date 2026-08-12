Два зернові термінали в Новоросійську призупинили роботу після атаки України – ЗМІ

Два найбільші російські зернові термінали в південному російському порту Новоросійськ на Чорному морі призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських безпілотників, повідомляє Reuters у середу з посиланням на власні анонімні джерела.

Один співрозмовник повідомив, що зерновий термінал у Новоросійську, експортна потужність якого – 8,5 млн метричних тонн на рік, призупинив роботу. Зараз проводиться оцінка збитків. Речник Demetra Holding, якому належить термінал, лише сказав, що термінал зазнав невизначених пошкоджень, і відмовився від подальших коментарів.

Інший великий зерновий термінал у Новоросійську NKHP з експортною потужністю 7,1 млн метричних тонн на рік теж пошкоджено і призупинив роботу, повідомили три інші галузеві джерела. OZK, його основний власник, заявив, що термінал пошкоджено, ніхто не постраждав.

Окрім терміналів експорту зерна, у Новоросійську також розташована інфраструктура експорту нафти, зокрема для Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який частково належить американським нафтовим гігантам Chevron та Exxon і здійснює експорт казахстанської нафти на ринок. Немає жодних ознак того, що КТК або танкери, що збирають нафту з трубопроводу, було уражено під час нічних атак, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, Сили оборони України в ніч на середу завдали ударів по причалах та інфраструктурі російського чорноморського порту Новоросійськ та позиціях протиповітряної оборони в районі міста. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Раніше Financial Times з посиланням на власні джерела написала, що віцепрезидент США Джеймс Девід Венс попросив Зеленського під час телефонної розмови 31 липня припинити удари по танкерах, що використовують російський порт Новоросійськ для перевезення казахстанської нафти. Українська сторона задовольнила це прохання, скасувавши інтенсивну кампанію з ударів дронами по нафтових танкерах. "Вашингтон був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, атакуючи танкери, що перевозять нафту з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в російському порту Новоросійськ", – йшлося в повідомленні.

За словами чиновників, Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК або неросійські судна, якщо ці судна не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі. Зазначається, що американські енергетичні гіганти Chevron та ExxonMobil володіють частками в КТК, який є основним маршрутом експорту нафти до Казахстану, та в західних казахстанських нафтових родовищах, які його обслуговують. Chevron володіє 50% Тенгізу, найбільшого родовища країни, тоді як Exxon – 25%.