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Генштаб ЗСУ: вночі уражено ворожі наземний ретранслятор та підрозділи з управління безпілотниками

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Генштаб ЗСУ: вночі уражено ворожі наземний ретранслятор та підрозділи з управління безпілотниками
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження в ніч проти середи наземного ретранслятора та трьох підрозділів безпілотних систем окупантів на ТОТ України.

"Сили оборони України у ніч на 12 серпня уразили: наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в районі Оленівки, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим; ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області; місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар’ївки Луганської області", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника здійснювати управління ударними БпЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.

#генштаб_зсу #цілі #ураження
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