В Україні створили першу організацію нащадків жертв польських репресій

В Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини було створено Всеукраїнську громадську організацію "Пам’ять і справедливість – асоціація нащадків українських жертв польських репресій".

Як повідомила "Пам’ять і справедливість" у Facebook, в установчих зборах взяли участь нащадки українців, які постраждали від польських репресій у ХХ столітті, історики, науковці, громадські діячі та представники громадськості з різних регіонів України.

Під час установчих зборів учасники одноголосно підтримали створення Організації, затвердили її Статут, резолюцію установчих зборів, а також визначили основні напрями діяльності та обрали керівні органи.

Головою Організації обрано громадсько-політичного діяча Тараса Гребеняка. Заступниками стали кандидат економічних наук, народний депутат України VIII скликання Андрій Шинькович та ветеран російсько-української війни Сергій Годлевський.