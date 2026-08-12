СБУ викрила міжнародний наркосиндикат: вилучено партію кокаїну вартістю близько 70 млн грн

Служба безпеки України нейтралізувала діяльність злочинного угруповання, яке організувало міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну: вилучено найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 млн грн, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу відомство зазначає, що щомісячний "дохід" від нелегального бізнесу становив 15-20 млн грн.

"У межах спецоперації на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, які здійснювали збут ввезених з-за кордону оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин", – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, координатором угруповання на території України виявився мешканець столиці.

"Він підшукував на спеціалізованих форумах "працівників", які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України", – уточнюють у відомстві.

Згідно з повідомленням, під час проведення першої серії обшуків у фігурантів вилучено близько 2 кг кокаїну, а також інші заборонені речовини.

Згодом, у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кг кокаїну та інших сильнодіючих засобів.

"Загальна вартість вилученого – близько 70 млн грн", – інформують в українській спецслужбі.

Наразі десятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою.

Зловмисники перебувають під вартою.

Крім того, за інформацією СБУ, задокументовано причетність трьох громадян України, які перебувають на території Королівства Іспанія, до організації зазначеного каналу наркотрафіку. Наразі вирішується питання щодо їх екстрадиції до України.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.