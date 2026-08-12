Справу колишнього головного психіатра ЗСУ передано до суду

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного психіатра ЗСУ – начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Олега Друзя, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Телеграмі у середу.

Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 34,5 млн грн.

За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець проводив операції з коштами, походження яких пов’язують із незаконно набутими активами. За них, зокрема, придбавали транспортні засоби та нерухомість, які оформлювали на родичів, членів сім’ї та інших осіб.

У повідомленні не називають імені підозрюваного, судячи з нюансів справи, мовиться про Олега Друзя, що обіймав посаду головного психіатра Міністерства оборони та Збройних Сил України щонайменше з 2017 року (станом на вересень 2017 року він уже згадувався на цій посаді під час попереднього корупційного скандалу) і до 21 січня 2025 року, коли його було затримано співробітниками СБУ на хабарі та незаконному збагаченні (паралельно він обіймав посаду заступника голови Центральної військово-лікарської комісії).

Слідство встановило суттєву невідповідність між офіційними доходами посадовця та пов’язаних із ним осіб і вартістю набутого майна. Фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка також виявили операції, спрямовані на приховування походження коштів і фактичної належності активів.

У січні 2025 року йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, а в лютому 2026-го – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Як повідомлялося, посадовець підозрюється в тому, що упродовж 2023-2024 років легалізував понад 34,5 млн грн, імовірно одержаних злочинним шляхом. Для приховування походження коштів, дороговартісне рухоме та нерухоме майно оформлювалося на родичів і членів сім’ї.

Слідство також перевіряє обставини придбання автомобілів преміумкласу, зокрема BMW X3, BMW X5 та BMW X7. За версією сторони обвинувачення, їх купували за готівку та надалі оформлювали на близьких осіб.

Окремо у провадженні досліджуються висновки Державної податкової служби та НАЗК. За даними НАЗК, загальна вартість активів, законність набуття яких не підтверджено, перевищує 44,2 млн грн.