Голова Чернігівської ОВА анонсував встановлення 50 мобільних сховищ для школярів у шести містах

Встановлення 50 мобільних сховищ у Чернігові та містах Семенівка, Новгород-Сіверський, Корюківка, Сновськ та Городня на півночі Чернігівської області на маршрутах руху учнів до шкіл буде здійснене найближчим часом за сприяння Київської області, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Чернігівщина і ще п’ять прифронтових регіонів беруть участь у пілотному проєкті зі встановлення мобільних укриттів на маршрутах руху учнів до своїх шкіл. Підтримую ініціативу. Найближчим часом плануємо встановити 50 мобільних сховищ у шести містах. Із закупівлею нам допоможе Київщина", – написав Чаус в Телеграм у середу за підсумками засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Він повідомив, що з початку року російські окупанти завдали понад 650 ударів по зазначеним шести містам Чернігівської області. "Це удари дронами, ракетами, КАБами, РСЗВ і FPV-дронами. У цих містах живуть люди. Тут навчаються діти. І наше завдання – максимально убезпечити їх", – наголосив Чаус.

Чернігівська область на півночі безпосередньо межує з РФ.