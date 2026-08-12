Раді пропонують утворити ТСК з питань порушень законодавства щодо забезпечення безпеки населення під час війни

Верховній Раді пропонують утворити Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері забезпечення безпеки населення в період дії воєнного стану.

Відповідний проєкт постанови №15508 зареєструвала у Верховній Раді народна депутатка Леся Забуранна (фракція "Слуга народу") 11 серпня, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, до компетенцій ТСК входить, зокрема, розслідування питань захищеності критичної інфраструктури – перевірка виконання державних і регіональних програм енергетичної стійкості, законності та ефективності використання бюджетних і міжнародних коштів, залучених для відновлення та захисту об’єктів, а також оцінка дій органів влади й операторів інфраструктури під час тривалих відключень комунальних послуг.

Крім того, серед завдань ТСК – розслідування роботи системи цивільного захисту населення, що передбачає перевірку виконання рішень РНБО та урядових актів щодо безпеки громадян, оцінку стану укриттів, систем оповіщення, "Пунктів незламності" та ефективності евакуаційних заходів, а також аналіз взаємодії органів влади, військових адміністрацій і служб цивільного захисту.