Найближчі два дні дощів в Україні не буде, стане прохолодніше, вночі 8-13°

Дощі в Україні найближчі два дні не прогнозуються, у четвер, 13 серпня, стане помітно холодніше – вночі 8-13°, на півдні 14-19°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°, вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 13 серпня без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 серпня найвища температура вдень була 36,6 в 2010р., найнижча вночі 8,1 в 1887р.

У п’ятницю, 14 серпня, без опадів; вітер північний, 5-10 м/с, температура вночі 8-13°, на півдні країни 14-19°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 30° .

У Києві 14 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.