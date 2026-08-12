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Тимчасове обмеження продажу квитків з Дніпра було спричинене безпековою ситуацією – "Укрзалізниця"

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Тимчасове обмеження продажу квитків з Дніпра було спричинене безпековою ситуацією – "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" вводило обмеження продажу квитків на окремі напрямки з Дніпра в момент загострення безпекової ситуації та пошкодження залізничної інфраструктури, однак після стабілізації ситуації їх продаж на дальнє сполучення було відновлено, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"В подальшому він (продаж) буде регулюватися залежно від обставин у регіоні, адже безпека пасажирів та бригад завжди на першому місці", – зауважила "УЗ" у відповідь на запит агентства.

Раніше "УЗ" у соціальній мережі Threads повідомляла про тимчасове обмеження у продажі квитків на окремі напрямки та дати у зв’язку з останніми російськими атаки, які призвели до загибелі залізничників, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури, через що компанія оперативно перебудовувала логістику та графіки руху.

Наприкінці минулого тижня "Укрзалізниця" також повідомляла, що у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінювала маршрути низки поїздів, зокрема на окремих напрямках було організовано автобусні трансфери, надані місцевою владою.

В "УЗ" наголосила, що тоді за п’ять днів Росія 41 раз атакувала залізницю, вбила 6 залізничників та 17 поранила, пошкодила 11 локомотивів.

Під час атаки в ніч на суботу, 8 серпня, низка поїздів "УЗ" затримувалася більш ніж на 12 годин.

#дніпро #укрзалізниця #обмеження #квитки
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