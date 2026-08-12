Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити звернення до міжнародних партнерів із закликом приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту

Комітет із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову №15453 про звернення до парламентів, урядів та міжнародних організацій із закликом приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту для підтримки розбудови захисної інфраструктури в Україні, повідомила пресслужба апарату законодавчого органу.

Документ закликає міжнародних партнерів підтримати розвиток інфраструктури фонду захисних споруд цивільного захисту. У першу чергу йдеться про залучення фінансових, технічних, інженерних, технологічних і науково-експертних ресурсів для будівництва нових та модернізації наявних укриттів, а також про впровадження сучасних стандартів безпеки та посилення міжнародної координації у сфері цивільного захисту.

Комітет також рекомендував законодавчому органу ухвалити звернення до парламентів і урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та парламентських асамблей з нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України (постанова №15448).

Звернення містить заклик до міжнародних партнерів продовжувати посилювати військово‑технічну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку України, а також збільшити тиск на Російську Федерацію та притягти її до міжнародно‑правової відповідальності. Крім того, у зверненні наголошується на підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України, відновленні територіальної цілісності та забезпеченні справедливого і сталого миру.

24 серпня Україна відзначає 35‑ту річницю незалежності.