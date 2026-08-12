Поліція розслідує обставини смерті 11-річної дівчинки на Черкащині та конфлікту між підлітками за її участі

Поліція з’ясовує обставини смерті 11-річної дівчинки у Городищі (Черкаська обл.), відео конфлікту між підлітками за участі якої було поширено 9 серпня у соціальних мережах, відкрито два кримінальних провадження, повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

"Поліцейські розслідують обставини смерті дитини та окремо встановлюють обставини конфлікту між неповнолітніми, відео якого напередодні було поширене у соціальних мережах. Слідчі перевіряють усю інформацію, яка може мати значення для встановлення причин трагедії", - йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

Повідомляється, що 30 липня в одному з будинків Городища батьки виявили свою 11-річну доньку без свідомості. За попередньою інформацією, дитина вжила медикаментозні препарати. Дівчинку госпіталізували до лікарні, де вона померла. Зазначено, що родина дівчинки раніше в поле зору поліції не потрапляла та на профілактичному обліку не перебувала.

За фактом смерті дитини слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". У межах розслідування призначено необхідні експертизи та встановлюються всі обставини, які могли передувати трагедії.

9 серпня у соціальних мережах було поширено відео конфлікту між неповнолітніми, який відбувався у недобудованій будівлі. На відео зафіксовано, як одна з дівчат завдає ударів іншій. Поліцейські встановили, що однією з учасниць цього конфлікту була 11-річна дівчинка, яка в подальшому вчинила самогубство.

За попередньою інформацією, подія сталася орієнтовно за 20-21 день до смерті дитини. Заяв чи повідомлень щодо цього конфлікту на момент його виникнення до поліції не надходило.

За фактом події, зафіксованої на відео, правоохоронці також розпочали кримінальне провадження за ст. 126 Кримінального кодексу України (побої і мордування).

Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників та свідків конфлікту, з’ясовують його причини й обставини. Також у межах розслідування перевіряється, чи могли події, зафіксовані на відео, бути пов’язані зі смертю дитини.

"Поліція закликає громадян та представників медіа утриматися від поширення неперевірених версій щодо причин трагедії, а також персональних даних, фото, відео та іншої інформації, яка може ідентифікувати неповнолітніх учасників події", – наголосили у пресслужбі поліції Черкащини.

"Розслідування триває. Остаточні висновки щодо обставин смерті дитини та можливого зв’язку з іншими подіями будуть зроблені за результатами проведення комплексу слідчих дій та експертиз", – резюмували у поліції.