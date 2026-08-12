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В Запорізькій області одна людина загинула, 9 зазнали поранень 11 серпня

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В Запорізькій області одна людина загинула, 9 зазнали поранень 11 серпня
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула у Запорізькій області минулої доби, ще дев’ятеро зазнали поранень через численні ворожі обстріли, повідомила Національна поліція.

"11 серпня окупанти завдали 1013 ударів по Запорізькій області: здійснили 20 авіаударів, скерували 718 БпЛА (переважно FPV), 265 разів обстріляли з артилерії та 2 – з РСЗВ", - йдеться у повідомленні Національної поліції у середу.

Повідомляється, що у Вільнянську внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. В обласному центрі внаслідок ворожих атак медична допомога знадобилася ще трьом чоловікам. У Балабиному та Біленькому російські дрони атакували приватні домоволодіння. Поранення дістали дві місцеві жительки віком 66 та 77 років.

Поліція задокументувала 110 повідомлень від громадян про руйнування та пошкодження майна. Зазначено також, що 11 серпня поліцейські евакуювали п’ятьох людей із Запорізького району.

#запорізька_область #атаки_рф
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