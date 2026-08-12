Arber приєднався до національної програми підтримки військовослужбовців в застосунку "Армія+"

Український бренд одягу Arber приєднався до національної програми лояльності для військовослужбовців "Плюси" в застосунку "Армія+", повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ) на своєму сайті.

"В Arber з 2022 року діє особлива система лояльності для військовослужбовців, ветеранів та їх сімей, але ми завжди прагнули знайти додаткові формати підтримки. Так виникла ідея партнерства з "Армія+", де ми надали для військових ексклюзивні умови, бо наші захисники - це надзвичайні люди, і саме вони заслуговують на найвигідніші умови", — прокоментувала операційна директорка Arber Світлана Грушина, слова якої наведено в повідомленні.

УРТЦ зазначає, що Arber став першим і поки єдиним брендом одягу, який долучився до системи "Плюсів".

Як повідомляється на сайті бренду, для військовослужбовців діє спеціальна пропозиція - 3000 бонусів від ARBER, які можна використати як знижку до - 40% на нову колекцію та додатково - 20% на акційні моделі.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно знайти Arber в застосунку "Армія+", згенерувати код і показати продавцю під час розрахунку на касі. Щоб скористатися пропозицією онлайн, треба залишити коментар до замовлення, після чого менеджер зв’яжеться та нарахує бонуси.

Arber Fashion Group – вертикально-інтегрований український холдинг із виробництва одягу та аксесуарів, працює з 1991. Представлений торговельною мережею з понад 70 магазинів у всіх областях України. За даними YouControl, за підсумками першого кварталу 2026 року компанія отримала 42,8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції, що на 9,4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, при цьому отримала 111,9 тис. грн чистого прибутку проти 16,5 млн грн збитку рік тому.