Зеленський повідомив про унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську

Сили оборони України в ніч на середу завдали ударів по причалах та інфраструктурі російського чорноморського порту Новоросійськ та позиціях протиповітряної оборони в районі міста, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту", – написав Зеленський в Телеграм.

Він подякував військовим "за влучність і хороші результати" та наголосив, що "окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія". "Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Financial Times з посиланням на власні джерела написала, що віцепрезидент США Джеймс Девід Венс попросив Зеленського під час телефонної розмови 31 липня припинити удари по танкерах, що використовують російський порт Новоросійськ для перевезення казахстанської нафти, і українська сторона задовольнила це прохання, скасувавши інтенсивну кампанію з ударів дронами по нафтових танкерах. "Вашингтон був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, атакуючи танкери, що перевозять нафту з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в російському порту Новоросійськ", – йшлося в повідомленні.

За словами чиновників, Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК або неросійські судна, якщо ці судна не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі. Зазначається, що американські енергетичні гіганти Chevron та ExxonMobil володіють частками в КТК, який є основним маршрутом експорту нафти до Казахстану, та в західних казахстанських нафтових родовищах, які його обслуговують. Chevron володіє 50% Тенгізу, найбільшого родовища країни, тоді як Exxon володіє 25%.