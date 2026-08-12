Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський повідомив про унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську

2 хв читати
Додати як джерело
Зеленський повідомив про унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Сили оборони України в ніч на середу завдали ударів по причалах та інфраструктурі російського чорноморського порту Новоросійськ та позиціях протиповітряної оборони в районі міста, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту", – написав Зеленський в Телеграм.

Він подякував військовим "за влучність і хороші результати" та наголосив, що "окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія". "Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Financial Times з посиланням на власні джерела написала, що віцепрезидент США Джеймс Девід Венс попросив Зеленського під час телефонної розмови 31 липня припинити удари по танкерах, що використовують російський порт Новоросійськ для перевезення казахстанської нафти, і українська сторона задовольнила це прохання, скасувавши інтенсивну кампанію з ударів дронами по нафтових танкерах. "Вашингтон був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, атакуючи танкери, що перевозять нафту з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в російському порту Новоросійськ", – йшлося в повідомленні.

За словами чиновників, Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК або неросійські судна, якщо ці судна не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі. Зазначається, що американські енергетичні гіганти Chevron та ExxonMobil володіють частками в КТК, який є основним маршрутом експорту нафти до Казахстану, та в західних казахстанських нафтових родовищах, які його обслуговують. Chevron володіє 50% Тенгізу, найбільшого родовища країни, тоді як Exxon володіє 25%.

#новоросійськ #удар #база #операція
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до…

Читати
Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Балістичний удар Росії по промисловому майданчику Запоріжжя в ніч на 11 серпня забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника пора…

Читати
У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальц…

Читати