Окупанти завдали ударів по складах у Броварському районі, травмовано чоловіка – ОВА

Один чоловік постраждав внаслідок дронової атаки російських окупантів по Броварському району Київської області в середу вранці, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", – написав Ткаченко в Телеграм.

При цьому він не уточнив, який саме населений пункт району був атакований.

На момент атаки в Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу, були чути вибухи. Пізніше з Києва було видно стовп диму, який піднімався над місциною в районі Броварів, але наразі не ясно, чи це було в самому місті, чи за його межами. Наразі і в столиці, і в області оголошено відбій повітряної тривоги.