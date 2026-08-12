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Події

Окупанти завдали ударів по складах у Броварському районі, травмовано чоловіка – ОВА

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Один чоловік постраждав внаслідок дронової атаки російських окупантів по Броварському району Київської області в середу вранці, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", – написав Ткаченко в Телеграм.

При цьому він не уточнив, який саме населений пункт району був атакований.

На момент атаки в Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу, були чути вибухи. Пізніше з Києва було видно стовп диму, який піднімався над місциною в районі Броварів, але наразі не ясно, чи це було в самому місті, чи за його межами. Наразі і в столиці, і в області оголошено відбій повітряної тривоги.

#атака_рф #броварський #склади
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