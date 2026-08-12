СБУ: викрито агентурну мережу, яка шпигувала в трьох областях за логістичними складами з озброєнням

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала повітряні атаки окупантів по Силах оборони у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу СБУ зазначає, що за результатами багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки одночасно затримали чотирьох ворожих інформаторів у східних та центральних регіонах України. Фігуранти діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ.

"Пріоритетними "цілями" ворога були логістичні склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони, а також бойові позиції української ППО", – наголошують в українській спецслужбі.

Крім цього, за інформацією відомства, агенти збирали дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Встановлено, що зловмисники потрапили до уваги російської спецслужби, коли публікували антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів".

"Одним із учасників мережі виявився колишній працівник машинобудівного заводу з Краматорська, який розвідував для ворога геолокації оперативних аеродромів та фортифікаційних споруд на території регіону", – уточнюють в СБУ.

Ще двоє агентів, згідно з повідомленням, "зливали" ворогу координати українських військових об’єктів на Дніпропетровщині.

"Серед них – працівник комунального підприємства з Кам’янського та дезертир із Павлограда", – йдеться в повідомленні.

Також, як інформують в СБУ, в Кіровоградській області затримано безробітного зі Знам’янки, який за завданням ФСБ обходив місто та фіксував геолокації, які, на його думку, використовували Сили оборони.

Для конспірації фігуранти передавали розвіддані російському спецслужбісту через анонімний чат у месенджері, а також видаляли листування після кожного сеансу зв’язку.

Співробітники СБУ завчасно викрили підривну діяльність ворожої агентури, задокументували її злочини і затримали усіх чотирьох учасників.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники наразі перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.