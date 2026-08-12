ДБР: У справі про катування в одеському РТЦК уже 13 підозрюваних

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Військової служби правопорядку ЗСУ встановили ще чотирьох працівників районного територіального центру комплектування (РТЦК) на Одещині, причетних до незаконного утримання та насильства щодо громадян, повідомляє ДБР.

"Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та із заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України)", – йдеться в повідомленні відомства в середу на сайті.

Таким чином, за даними ДБР, загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні вже зросла до 13 осіб.

У Бюро нагадують, що у червні 2026 року ДБР викрило групу з дев’яти осіб – шістьох працівників цього ж районного ТЦК та СП і трьох представників місцевої громадської організації.

За даними слідства, вони організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування. Представники громадської організації допомагали розшукувати людей та збирали інформацію про них.

"Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження. Потерпілих незаконно утримували, били, залякували та психологічно тиснули на них", – зазначають у відомстві.

За інформацією ДБР, дев’ять раніше викритих учасників групи перебувають під вартою без права внесення застави. Їх підозрюють у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР продовжують встановлювати всі обставини злочинів та інших осіб, які можуть бути до них причетні.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.