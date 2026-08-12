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Удари РФ призвели до нових відключень світла в п'яти областях – "Укренерго"

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Удари РФ призвели до нових відключень світла в п'яти областях – "Укренерго"

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів на ранок середи є нові знеструмлення в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії в Телеграм-каналі, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Стосовно Одещини, де внаслідок атаки РФ 8 серпня, було знеструмлено приблизно 300 тис. споживачів, "Укренерго" закликає ощадливо споживати е/е протягом всієї доби через складну ситуацію з енергопостачанням.

За даними "ДТЕК", оператор системи розподілу якого працює в Одеській області, станом на вівторок, 11 серпня, залишалися без електроенергії ще 2,6 тис. родин у Пересипському районі Одеси.

"Наші бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити всі домівки", – зазначив енергохолдинг.

"ДТЕК" пояснював, що значна частина міста та області отримує електроенергію за тимчасовими схемами, які через спеку не можуть передати весь необхідний обсяг електроенергії. Щоб уникнути пошкоджень обладнання та масштабних аварій, енергетики вимушено застосовують екстрені відключення.

"Просимо ощадливо споживати електроенергію та вмикати енергоємні прилади по черзі, особливо у пікові години – з 17:00 до 23:00", – звернувся "ДТЕК" до жителі Одещини.

У цілому в енергосистемі споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: сьогодні на ранок воно було на 3,3% нижчим, ніж в цей час вівторка. "Укренерго" називає причиною змін спадання спеки у більшості регіонів України, що зменшує необхідність у масовому використанні кондиціонерів споживачами.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 19:00 до 22:00", – закликає системний оператор.

#знеструмлення #атаки_рф
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