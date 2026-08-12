Київська влада та мешканці Теремків домовились про двотижневий мораторій на вирубку дерев під теплотрасу – ЗМІ

Мешканці житлового масиву Теремки в Голосіївському районі Києва та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні, повідомляє "Суспільне".

"Міська влада поки не підтверджує, що альтернативний маршрут можна реалізувати. Наразі чинним залишається попередній проєкт тепломережі", – йдеться в повідомленні.

У зустрічі взяли участь близько сотні мешканців та активістів, а також заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, представники Голосіївської районної державної адміністрації, інженери й проєктанти.

Мешканці вимагали показати проєктні та дозвільні документи й пояснити, чому тепломережу вирішили прокладати через зелену зону. Вони підтримують будівництво мережі, але хочуть зберегти дерева, і заявляють, що їм досі не надали документів, які пояснюють вибір маршруту та вирубку дерев.

Пантелеєв пояснив, що резервна тепломережа потрібна для підготовки Києва до можливих аварій у системі теплопостачання, нинішній маршрут обрали через наявні підземні комунікації, а прокласти труби вздовж Теремківської вулиці технічно неможливо через каналізаційні, водопровідні мережі та електрокабелі і що іншого затвердженого проєкту наразі немає.

Водночас під час зустрічі інженер від громади представив можливий альтернативний варіант прокладання мережі. Його та інші можливості протягом двох тижнів мають додатково опрацювати фахівці. Чи вдасться реалізувати альтернативний маршрут, поки невідомо.

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків.у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Будівництво ведеться через захисну лісосмугу, яка існувала задовго до будівництва житлового масиву і яка була спеціально збережена під час його будівництва в якості його рекреаційної зони. Серед дерев, які планується видалити, десятки дубів віком 60-120 років, понад сотня ясенів, а також десятки груш, яблунь, акацій, кленів, лип, грабів, тополь, верб, каштанів та інших видів. Наразі частина дерев вже знищена. В КМДА стверджують, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень, і що після завершення будівництва територію мають благоустроїти та висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, що обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, а також стверджують, що протягом 2020-2025 років була профінансована на понад 8 млн грн та розроблена в кількох редакціях проєктна документація прокладання тепломережі іншим маршрутом, зокрема, під вул.Теремківською. Її замовником виступило КП "Київтеплоенерго".

Також жителі стверджують, що прокладання тепломережі на місці лісосмуги може бути пов’язане із забезпеченням потреб ЖК "Озерний гай" в сусідньому селищі Гатне та ЖК "Абрикосовий" поруч з Теремками.