Петиція до Кабміну із закликом заборонити ввезення трудових мігрантів набрала майже 10 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити ввезення трудових мігрантів з країн Азії, Африки та інших частин світу до України не набрала необхідної для розгляду кількості олосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 11 травня і станом на 12 серпня вона набрала лише 9,9 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"На мою думку ввезення трудових мігрантів це катастрофічно жахливе рішення для України та українського народу, адже це рішення не виправдане та загрожує національній безпеці держави, особливо під час війни адже підриває цілісність суспільства і його демотивує на продовження боротьби з рф", – йшлося в петиції.

На думку автора, мігранти негативно вплинуть на ринок праці начебто через зниження рівня заробітних плат.

Крім того, петиція про державну реформу трудової міграції та захист ринку праці України під час війни та післявоєнного відновлення набрала лише 1,4 тис. голосів; петиція щодо посилення контролю за міграцією та дотриманням законодавства іноземцями в Україні – 872 голоси; петиція щодо посилення державного контролю за перебуванням та діяльністю трудових мігрантів в Україні – 461 голос; петиція щодо прозорої державної політики залучення іноземної робочої сили до України – 343 голоси; петиція про державну реформу трудової міграції та захист ринку праці України під час війни та післявоєнного відновлення – 244 голоси із 25 тис. необхідних.

Як повідомлялося, у травні в Україні широко дискутується тема необхідності залучення трудових мігрантів до українського ринку праці.

Видання NV з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляло, що в період із 1 по 10 травня фахівці ЦСКІБ спостерігали сплеск даної теми в українських соцмережах. За цей проміжок часу експерти проаналізували 21,6 тис. публікацій, розміщених на 13,8 тис. унікальних ресурсів, зокрема на платформах Facebook, Telegram, X, TikTok, YouTube, а також на новинних та інформаційних вебсайтах. І виявили, що антимігрантський дискурс пройшов шлях від локального інфоприводу до загальнонаціонального обговорення з високим рівнем залучення анонімних ресурсів. Найбільш інтенсивні з них були в Facebook і Telegram.

19 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом розробити та впровадити Державну стратегію захисту національного ринку праці, що передбачає пріоритетне бронювання громадян України та залучення діаспори замість іноземної міграції набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Тодішня прем’єрка Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що залучення на ринок праці України іноземної робочої сили розглядається винятково як один з додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів.