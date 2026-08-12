У середу зранку зафіксовано рух ворожих БпЛА на Київщині.
"У регіоні працюють сили ППО", – повідомила Київська обласна військова адміністрація у Телеграмі.
У середу зранку зафіксовано рух ворожих БпЛА на Київщині.
"У регіоні працюють сили ППО", – повідомила Київська обласна військова адміністрація у Телеграмі.
Сили оборони України в ніч на середу завдали ударів по причалах та інфраструктурі російського чорноморського порту Новоросійськ та позиціях протипові…
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