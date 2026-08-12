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ППО України збила 112 зі 138 ворожих дронів, є влучання дронів та ракет на 16 локаціях

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ППО України збила 112 зі 138 ворожих дронів, є влучання дронів та ракет на 16 локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 112 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання ударних БпЛА та ракет на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України в середу вранці.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", – йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в Телеграм.

Загалом, у ніч на 12 серпня, починаючи з 18:00 11 серпня, противник атакував Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія", а також балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П та керованими авіаційними ракетами Х-35, кількість яких не називається. Про збиття чи подавлення ракет також не повідомляється.

Основними напрямками удару противника були Сумська та Одеська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялося, Сили повітряної оборони змінили формат звітності та припинили повідомляти про кількість ракет, випущених РФ під час атак, на тлі труднощів з роботою протиповітряної оборони як захід безпеки у відповідь на російські удари. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що припинення публікації даних про кількість російських ракет, запущених по Україні, має як позитивні, так і негативні наслідки. "Ця інформація допомагає ворогу зрозуміти, як у нас справи з ракетами. Ця інфа допомогає ботам ворога формувати зраду. З іншого боку, ворог і так знає, що і куди долетіло та влучило. А ось публічна комунікація показує всьому світу наші проблеми. І показує населенню, що це не провина ЗСУ, а просто дефіцит ресурсів", – зазначив він.

#ппо #ракети #бпла_рф
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