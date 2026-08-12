Україна на прохання Венса скасувала удари по танкерах, що забирають казахстанську нафту з Новоросійська, – ЗМІ

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс попросив президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови 31 липня припинити удари по танкерах, що використовують російський порт Новоросійськ для перевезення казахстанської нафти, і українська сторона задовольнила це прохання, пише Financial Times в середу з посиланням на власні джерела.

"За словами українських чиновників, Україна скасувала інтенсивну кампанію з ударів дронами по нафтових танкерах, що використовують критично важливий чорноморський порт, після запиту віце-президента США JD Vance наприкінці минулого місяця. Вашингтон був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, атакуючи танкери, що перевозять нафту з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в російському порту Новоросійськ", – йдеться в повідомленні.

Видання наголошує, що з 31 липня Україна не завдавала ударів по танкерах поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), і це підтверджують як офіційні особи, так і аналіз інформації з відкритих джерел.

За словами чиновників, Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК або неросійські судна, якщо ці судна не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі. "Ми дуже уважно слухаємо наших американських партнерів", – сказав виданню високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, додавши, що Київ створив відповідні механізми у відповідь на запит США.

Зазначається, що американські енергетичні гіганти Chevron та ExxonMobil володіють частками в КТК, який є основним маршрутом експорту нафти до Казахстану, та в західних казахстанських нафтових родовищах, які його обслуговують. Chevron володіє 50% Тенгізу, найбільшого родовища країни, тоді як Exxon володіє 25%.

Неназваний американський посадовець підтвердив, що адміністрація попередила Україну припинити атаки на неросійські судна в Чорному морі, а також на інфраструктуру КТК. "Адміністрація розглядає КТК як життєво важливий канал постачання енергії казахстанського походження на європейські ринки, який служить альтернативою російським постачанням енергоносіїв", – сказав співрозмовник видання, додавши, що США "підтвердили" зобов’язання Києва утримуватися від нападів на інфраструктуру КТК та неросійські судна, що прямують до терміналу трубопроводу в Новоросійську, за умови, що вони не підпадають під українські санкції.

Видання повідомляє, що офіси Венса, Зеленського та Міністерство закордонних справ Казахстану не відповіли одразу на запити про коментарі. КТК, Chevron та Exxon відмовилися від коментарів.

Також зазначається, що запит Венса – не перший випадок, коли американські чиновники намагаються стримати Україну від ударів по американських бізнес-інтересах у Росії.

У лютому Ольга Стефанішина, на той час посол України у Вашингтоні, заявила, що отримала демарш – дипломатичне повідомлення, спрямоване на вираження несхвалення – від Державного департаменту США після удару українського безпілотника по порту Новоросійськ наприкінці минулого року. Атаки України на термінал КТК минулого місяця поряд з інтенсивною кампанією проти російського судноплавства в Азовському морі неодноразово змушували Казахстан припинити транспортування нафти до Новоросійська та більш ніж подвоївши тарифи на перевезення та страхування. В результаті у липні КТК завантажувала лише 1,3 млн барелів на день, що на понад 300 тис барелів на день менше, ніж у попередньому місяці, і на 600 тис барелів на день менше, ніж у травні, свідчать дані Kpler. В липні генеральний директор Chevron Майк Вірт заявив, що компанія співпрацює зі США та іншими урядами, щоб забезпечити "безперервність роботи трубопроводу".