Тринадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, РСЗВ та безпілотниками різних типів по Харкову і 9 населених пунктах області, постраждали 13 людей, у тому числі 15-річний підліток, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 34 і 60 років та 37-річна жінка; у м. Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 73 і 45 років; у сел. Шевченкове поранено 65-річну жінку і 75-річного чоловіка; у сел. Пісочин постраждали чоловіки 55, 43 і 18 років; у сел. Великий Бурлук поранено 70-річного чоловіка; на трасі біля с. Іванчуківка Куньєвської громади зазнав поранень 15-річний хлопець; у с. Бахтин Борівської громади поранено 60-річного чоловіка", – написав Синєгубов у Телеграм-каналі.