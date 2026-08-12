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Сили безпілотних систем уразили за добу 1896 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1896 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1896 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 347 одиниць особового складу, з яких 175 – ліквідовано; 92 точки вильоту БпЛА; 16 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 96 одиниць автомобільної техніки; 13 артилерійських систем; 289 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-11.08) підрозділами угруповання СБС уражено 19 685 цілей противника, з них 3 440 — особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
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