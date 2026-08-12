Генштаб зафіксував упродовж доби 237 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 237 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет та 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 155 дронів-камікадзе та здійснили 3422 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 28 із застосуванням реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб