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Двоє людей загинули і двоє поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон – ОВА

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Двоє людей загинули і двоє поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон – ОВА

Окупанти вбили двох мирних жителів Херсона і ще двох поранили під час нічної атаки на місто ударними дронами, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін в Телеграм-каналі.

"Близько 01:40 російські терористи атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" Центральний район Херсона. Внаслідок влучань загинули двоє людей. Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих. Ще двоє містян дістали поранення. До лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму та опіки 60% поверхні голови, тулуба, кінцівок та обличчя. 60-річна жінка дістала контузію, вибухову травму та поранення обличчя. Після надання медичної допомоги їй призначили амбулаторне лікування", – написав Прокудін у Телеграмі.

 

#херсонська_область #жертви #обстріли
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