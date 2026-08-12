12 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 серпня відзначають День молоді.

Ще сьогодні - День вінілових платівок, День слонів, Всесвітній день каліграфії.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Фотія і Аникити.

День 1630 Російська агресія - Day 1630 Russian aggression

Міжнародний день молоді і День молоді України

Щороку 12 серпня молодь планети відзначає власне свято - День молоді.

Ще на початку зими 1999 року Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді (проведена в Лісабоні 1998 року) затвердила це свято.

Уперше святкування відбулося 2000 року.

День вінілових платівок

12 серпня відзначається День вінілових платівок.

Ініціатором створення пам'ятного дня є некомерційна американська компанія, яка збирає вінілові носії звуку, музики та культури, які досі збереглися.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Олександра Юхимовича Люценка (1806-1884), українського археолога, музеєзнавця, нумізмата. Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 1807 р.;

160 років від дня народження Хасінто Бенавенте-і-Мартінеса (1866-1954), іспанського письменника, драматурга, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1922);

130 років від дня народження Михайла Васильовича Клокова (літ. псевд. - Доленґо (Доленго)] (1896-1981), українського поета, критика, літературознавця, ботаніка, засновника фітоейдології - науки про біологічні окремності (географічні раси). Дату народження подано за ЕСУ, даними Лебединського міського краєзнавчого музею, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 29.07.1896 р., 31.07.1896 р., 10.08.1896 р.;

75 років від дня народження Галини Миколаївни Малик (1951), української письменниці, драматургині, перекладачки.

Ще цього дня:

1915 - Перше бойове застосування літака-торпедоносця. Під час Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;

1916 - Біля Бережан (Тернопільська область) розпочалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 - У США введено заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1933 - Відбувся перший матч футбольної збірної України. Противниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1947 - Перші рейди відділів УПА пробилися в Західну Європу;

1949 - Підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 - У Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 - Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1953 - Менше, ніж за рік після випробування американцями водневої бомби, аналогічний 400-кілотонний пристрій було підірвано СРСР на полігоні в Семипалатинську (Казахстан);

1962 - Відправився в космос перший український космонавт Павло Попович;

1970 - Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;

1981 - Представлено персональний комп'ютер IBM PC;

1990 - Неподалік від міста Лубни, біля Мгарського монастиря, закладено Пагорб скорботи - пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933рр.;

1992 - США, Канада і Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

2010 - У Луганську зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C.

Церковне свято

12 серпня, у православному календарі день пам'яті святих мучеників Фотія і Аникити.

Аникита був високопоставленим римським воєначальником, який відкрито сповідував свою віру. Коли імператор Діоклетіан дізнався про це, він наказав заарештувати Аникиту і примусити його зректися. Аникита відмовився зректися християнства, за що його піддали жорстоким тортурам. Незважаючи на всі зусилля катів, Аникита залишався непохитним.

Фотій, племінник Аникити, став свідком страждань свого дядька і вирішив також відкрито сповідувати християнську віру. Він разом з Аникитою мужньо зносив тортури, не зрікся віри.

За переказами, коли тортури не дали результатів, Діоклетіан наказав спалити святих мучеників живцем. Але й у вогні вони залишалися неушкодженими, продовжуючи прославляти Бога. Були страчені мечем.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

З прикмет цього дня:

Іній на траві та деревах — на вдалий урожай озимих культур наступного року. Комахи активні й болюче кусають, а на вулиці душно — чекайте на швидку негоду або дощ. Дощитиме цього дня — бабине літо виявиться коротким. Тепла і суха погода — в лісах буде багато білих грибів. Тиха погода, але з дерев падають сухі гілки — незабаром піде дощ.

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