ДСНС отримала від Німеччини НРК для роботи в умовах загрози повторних ударів РФ

Масштабний пакет техніки вартістю EUR 5,7 млн передано Німеччиною для потреб ДСНС України.

Зокрема йдеться про роботизовані комплекси Alpha Robotics Wolf R1, LUF 60, LUF-CRV та Magirus AirCore TAF60 для

гасіння пожеж і виконання задач у небезпечних умовах, в т.ч. – загрози повторного удару засобами повітряного нападу РФ. Окрім того в поставлений пакет техніки входять пожежні автоцистерни та важкий евакуаційний тягач, вантажівки з краном-маніпулятором, автобуси та мікроавтобуси для перевезення особового складу, переносні пожежні мотопомпи та бустерні насоси, засоби індивідуального захисту для рятувальників.

Передана техніка є частиною загальної підтримки ДСНС, яку Німеччина надає з 2015 року. Передача обладнання відбулася в межах проєкту "Підтримка державного та муніципального управління

надзвичайними ситуаціями в Україні", який реалізує GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – державна агенція з міжнародної співпраці ФРН – ІФ-У)за дорученням уряду Німеччини.

"В умовах жорстокої війни Росії виклики для ДСНС України стали ще складнішими. Українські рятувальники демонструють надзвичайну відданість службі та героїзм. Ми пишаємося бути поруч і підтримувати тих, хто щодня рятує життя", –

наголосила Тимчасова повірена у справах Німеччини Катрін Бухгольц.

"Сьогодні ми від Німеччини отримали ряд роботизованих комплексів, які вже в умовах сьогодення кожного

дня застосовуються на ліквідації надзвичайних ситуацій, які пов'язані з ворожими обстрілами по всій території України… тому що дані комплекси дозволяють працювати під час загрози повторної атаки, вони дозволяють працювати в зонах, де існує загроза обвалу будівельних

конструкцій, а також дозволяють працювати в місцях, де відбувається детонація вибухонебезпечних предметів", – зазначив начальник Управління організації роботи та використання безпілотних систем і роботехніки ДСНС України Ігор Гетало.