Кількість біженців з України в ЄС зі статусом тимчасового захисту у червні зросла на 0,6% – Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець червня 2026 року мали 4 млн 407,68 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок повномасштабного російського вторгнення, це на 24,38 тис. або 0,6% більше, ніж наприкінці травня, повідомив Євростат у вівторок.

"Найбільше абсолютне зростання зафіксовано в Італії (+4 115; +8,8%), Чехії (+3 835; +1,0%) та Німеччині (+2 960; +0,2%). Три країни, в яких було зафіксовано зменшення, – це Польща (-6 335; -0,7%), Бельгія (-35; -0,04%) та Ірландія (-15; -0,01%)", – йдеться в інформації відомства.

Згідно з нею, кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 країнах ЄС та зменшилася у 3.

Порівняно із даними річної давнини кількість біженців з України з тимчасовим захистом у країнах ЄС зросла на 95,79 тис., або 2,2%.

Згідно з даними Євростату на кінець червня 2026 року, Німеччина з відривом залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі – 1 млн 286,23 тис. (роком раніше – 1 млн 196,65 тис.), або 29,2% від загальної кількості бенефіціарів в ЄС.

До трійки лідерів входять також Польща – 961,17 тис. (роком раніше – 992,51 тис.), або 21,8%, і Чехія – 390,81 тис. (378,42 тис.), або 8,9%.

Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія – 269,69 тис. (роком раніше– 239,89 тис.) та Румунія – 215,30 тис. (188,17 тис.).

Згідно з даними відомства, порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці червня 2026 року спостерігалася у Чехії (35,8), Словаччині (27,2) та на Кіпрі (26,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,8.

Зазначається також, що наприкінці першого півріччя 2026 року на громадян України припадало понад 98,5% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили 43,4% одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти – 29,6%, тоді як дорослі чоловіки – 27,0% від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 44,7%, дітей – 31,2%, і дорослих чоловіків – 24,1%, ще роком раніше – відповідно 45,6%, 32,4% та 22,0%.

Понад 100 тис. осіб зі статусом тимчасового захисту на кінець червня 2026 року було також у Словаччині – 147,32 тис. (роком раніше – 133,21 тис.), Нідерландах – 142,21 тис.(125,73 тис.) та Ірландії – 120,17 тис. (113,24 тис.)

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічувалось у Бельгії – 96,18 тис. (90,71 тис.), Австрії – 90,57 тис. (85,34 тис.), Норвегії – 86,57 тис. (80,12 тис.), Болгарії – 74,04 тис. (67,73 тис.), Швейцарії – 73,27 тис. (69,02 тис.), Фінляндії – 72,24 тис. (73,06 тис.), Данії – 51,19 тис. (37,66 тис.), Італії – 51,11 тис. (168,88 тис.) та Литви – 50,23 тис. (47,04 тис.).

Для Франції статистика дає показник 49,34 тис. проти 55,19 тис. роком раніше, але традиційно в ній переважно відсутні діти.

Менше 50 тис. біженців з України з таким статусом також мають: Угорщина – 44,97 тис. (40,90 тис.), Швеція – 48,73 тис. (44,31 тис.), Греція – 40,98 тис. (36,29 тис.), Латвія – 31,96 тис. (31,93 тис. осіб), Естонія – 30,41 тис. (34,37 тис.), Хорватія – 30,00 тис. (27,05 тис.), Кіпр – 26,75 тис. (24,14 тис.), Люксембург – 3,84 тис. (3,79 тис.), Мальта – 2,66 тис. (2,34 тис.) і Ліхтенштейн – 0,95 тис. (0,76 тис.)

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту. 31 липня 2026 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2027 року по 4 березня 2028 року. Вперше країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто виконує свої військові зобов'язання в Україні, але це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260811-1

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413