Сили оборони відбили з початку доби 185 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 185 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 11 ракет, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6770 дронів-камікадзе та здійснив 2458 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 34 й 22 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41843