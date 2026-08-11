Зеленський обговорив з президенткою Коста-Рики співпрацю в сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес Дельгадо, під час якої сторони обговорили потенціал для співпраці між країнами.

"Є багато різних сфер, в яких наше партнерство може принести хороші результати. Коста-Рика зацікавлена в нашому досвіді у сфері безпеки. Домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом нашої зустрічі", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок ввечері за підсумками розмови.

Він подякував підтримку України, зокрема, під час голосувань за резолюції на Генеральній Асамблеї ООН, та за роботу над поверненням українських дітей, яких викрала РФ, і в притягненні РФ до відповідальності за її злочини, зокрема злочин агресії.