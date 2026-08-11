Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до активних дій у відповідь.

"Була доповідь ГУР МО – Олега Іващенка – про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами – вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж – на наступний рік", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

За його словами, така мобілізація планується на додачу до набору військовослужбовців за контрактом.

Президент зазначив, що втрати російського контингенту на території України щомісяця складають не менше 30 тисяч осіб, 60% з них убитими, тому загальна кількість окупаційної армії в Україні поступово зменшувалася завдяки українським активним діям та застосуванню дронів.

"Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну та дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ми готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання", – повідомив Зеленський.

Він назвав зняття в РФ з виборів партії "Яблоко" свідченням небажання Володимира Путіна завершувати війну проти України. "Україні війна точно не потрібна, якщо Путін хоче війни аж настільки, що тепер вліз у чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами, і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну-єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру, – зняв партію "Яблоко", – то пріоритети його абсолютно очевидні", – сказав президент.

Зеленький також повідомив, що українська сторона передала американській свої пропозиції: "Америка може допомогти нашому захисту, передусім із ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягування".