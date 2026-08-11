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На Херсонщині внаслідок російського обстрілу дев'ять цивільних дістали травм

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Дев'ять жителів Херсонського району поранено внаслідок комбінованого удару російськими окупантами у вівторок, повідомила Херсонська обласна прокуратура станом на 17:30.

"Двоє людей у Чайчиному та п'ять у Херсоні дістали травм через застосування ворогом БпЛА. Також у Киселівці від наслідків російського авіаудару, який стався близько 15:40, постраждали двоє місцевих жителів. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, корпус лікарні, будинок культури, магазин, маршрутний автобус, службовий та легковий автотранспорт. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", – йдеться у повідомлені в Телеграм.

За даними слідства, впродовж вівторка російська армія атакувала Херсонщину за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різного типу.

 

#постраждалі #херсонська_область #обстріл
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