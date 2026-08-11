Троє людей, один із них поліцейський, зазнали поранень поблизу Запоріжжя через атаки БпЛА – ОВА

Троє людей, один із них – поліцейський, зазнали поранень у Запорізькі області через атаку безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. російський fpv-дрон ударив по житловому будинку у Балабиному. Поранень дістала 65-річна жінка", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними ОВА, у Кушугумі через атаку ворожого дрона поранено поліцейського.

Трохи згодом Федоров повідомив ще про одну постраждали у Запорізькому районі через атаку БпЛА. "77-річна жінка дістала поранень через ворожу атаку по Запорізькому району. росіяни атакували БпЛА село Біленьке. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалій надають медичну допомогу", – написав він у Телеграмі увечері у вівторок.

Як повідомлялося, в ніч на 11 серпня у Запоріжжі балістичний удар РФ по промисловому майданчику забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника поранено.