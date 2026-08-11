Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Троє людей, один із них поліцейський, зазнали поранень поблизу Запоріжжя через атаки БпЛА – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Троє людей, один із них поліцейський, зазнали поранень поблизу Запоріжжя через атаки БпЛА – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Троє людей, один із них – поліцейський, зазнали поранень у Запорізькі області через атаку безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. російський fpv-дрон ударив по житловому будинку у Балабиному. Поранень дістала 65-річна жінка", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними ОВА, у Кушугумі через атаку ворожого дрона поранено поліцейського.

Трохи згодом Федоров повідомив ще про одну постраждали у Запорізькому районі через атаку БпЛА. "77-річна жінка дістала поранень через ворожу атаку по Запорізькому району. росіяни атакували БпЛА село Біленьке. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалій надають медичну допомогу", – написав він у Телеграмі увечері у вівторок.

Як повідомлялося, в ніч на 11 серпня у Запоріжжі балістичний удар РФ по промисловому майданчику забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника поранено.

 

#запорізька #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до…

Читати
Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Балістичний удар Росії по промисловому майданчику Запоріжжя в ніч на 11 серпня забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника пора…

Читати
У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальц…

Читати