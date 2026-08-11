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Прем'єр Угорщини анонсував засідання уряду на АЕС "Пакш" та рішення проблем, спричинених спадом води в Дунаї

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Прем'єр Угорщини анонсував засідання уряду на АЕС "Пакш" та рішення проблем, спричинених спадом води в Дунаї

Уряд Угорщини проведе у середу засідання на атомній електростанції "Пакш" та ухвалить рішення щодо інвестицій, які забезпечать довгострокове вирішення проблем, спричинених низьким рівнем води в Дунаї, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Завтра ми проведемо засідання кабінету міністрів на АЕС "Пакш" і ухвалимо рішення щодо інвестицій, які забезпечать довгострокове вирішення проблем, спричинених низьким рівнем води в Дунаї. Ми ухвалимо рішення, які попередній уряд не зміг ухвалити протягом багатьох років", – написав прем'єр у соцмережі Х у вівторок.

Минулого тижня Мадяр оголосив про тимчасове повне призупинення роботи через низький рівень води в Дунаї. "Через тривале зниження рівня води в Дунаї один із двох енергоблоків АЕС "Пакш", що ще працюють, призупинить роботу", – написав він у соцмережі X.

Зниження рівня води ускладнює закачування достатньої кількості рідини для охолодження станції. Зазначається, що тепер АЕС може продовжувати функціонувати приблизно на 10% від своєї нормальної потужності.

 

#угорщина #дунай
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